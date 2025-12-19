Президент России Владимир Путин поместил бы в капсулу времени для будущих поколений записку с благодарностью своим предшественникам. Он сообщил во время прямой линии, что подчеркнул бы в этом послании, что живущие сегодня россияне работают, сражаются и борются для них. Глава государства сразу сделал набросок.

Путин — о капсуле времени. Видео © Life.ru

«Мы, жившие в России в нескончаемом потоке времени в XX и XXI веках, с благодарностью воспринимали все, что было сделано нашими предшественниками, нашими предками. Мы жили, как все, везде и всегда, нашими текущими заботами. Но мы не стояли на месте, мы шли вперед, мы работали, боролись, сражались и наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время. Мы думали о будущем, думали о вас», — продекламировал Путин.

Дальше президент поздравил бы получателей этого послания с тем, что они чувствуют себя частью нашего общего, бесконечного потока времени и понимают связь времён. Это бы означало, по мнению президента, что сейчас мы работали, сражались, думали о них и жили не напрасно.

«Мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами и чтобы вы были счастливы, чтобы ваши дети, ваши внуки и правнуки ваши гордились вами так, как мы в наше время гордимся нашими отцами, дедами и прадедами. Точка», — заключил глава государства.