Президент России Владимир Путин выразил уверенность в конкурентноспособности нового российского лайнера МС-21. Во время выступления на прямой лидер РФ назвал самолёт хорошей машиной.

«Но вот те самолёты, которые появляются у нас сейчас, МС-21 — очень хорошая машина, совершенно конкурентоспособная на мировых рынках, так и «Суперджет-100» стал полностью локализованной нашей машиной», — пояснил Путин.

Напомним, МС-21 — российский ближне-среднемагистральный пассажирский самолёт, разработанный Корпорацией «Иркут». Программа импортозамещения предполагает оснащение лайнера отечественными двигателями ПД-14 и авионикой. Борт успешно поднялся в воздух 28 октября в Иркутске. Все системы самолёта функционировали штатно, тестирование продолжается.