Президент Владимир Путин лично поблагодарил команду, обеспечивавшую техническую и организационную поддержку его ежегодной прямой линии. Встреча с волонтёрами и специалистами состоялась сразу после окончания телевизионного эфира прямой линии.

Путин встретился с волонтёрами и операторами колл-центра «Итогов года». Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Глава государства пообщался с добровольцами движения «Народный фронт «За Россию», а также с операторами в колл-центре программы. Встреча, которая продолжалась около 16 минут, стала традиционной благодарностью президента тем, кто непосредственно организует сбор и обработку миллионов обращений граждан.

Напомним, в ходе сегодняшней большой пресс-конференции и прямой линии президент ответил на 103 вопроса, продолжительность мероприятия составила 4 часа 27 минут. Глава государства начал общение с темы специальной военной операции, задав основной тон беседы, в ходе которой также поднимались вопросы экономики, социальной сферы и демографии. В историческом контексте самая короткая пресс-конференция состоялась в 2001 году и длилась 2 часа 20 минут, а рекордной по продолжительности стала встреча 2013 года, занявшая 4 часа 47 минут.