Рамзан Кадыров прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина о поддержке многодетных семей и кавказской традиции ранних браков, назвав его слова показателем искренней заботы о народе и будущем страны. Об этом глава Чеченской Республики заявил в своём телеграм-канале.

Он отметил, что Путин ясно осознаёт, что без прочной семьи и рождения детей невозможно ни развитие государства, ни сохранение его духовных основ.

«Для нас в Чеченской Республике бракосочетание и рождение детей всегда были священной обязанностью», — написал Кадыров.

Глава Чечни особо выделил, что для него и его семьи большая честь, что президент привёл их в пример. По его словам, это высокая оценка не только его личного пути, но и ценностей чеченского и кавказских народов. Кадыров пообещал и впредь «держать планку на высоком уровне».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии призвал брать пример с традиции ранних браков на Кавказе. В пример он поставил большую семью главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.