Президент России Владимир Путин рекомендовал выбирать российские автомобили, отвечая на жалобу о высокой цене иномарок из-за утилизационного сбора. Такой совет лидер РФ дал на прямой линии.

«Конечно, я не могу вам не посоветовать выбрать что-то из отечественного автопрома. Было бы странно, если бы я сказал: покупайте иностранную машину», — сказал Путин, отвечая на вопрос участницы, которая пожаловалась, что копила на машину пять лет.

Напомним, в ходе сегодняшней большой пресс-конференции и прямой линии президент ответил на 103 вопроса, продолжительность мероприятия составила 4 часа 27 минут. Президент начал диалог с темы специальной военной операции, определив ключевой вектор дискуссии, в рамках которой также обсуждались экономические, социальные и демографические вопросы. Для сравнения, самая краткая пресс-конференция состоялась в 2001 году и продлилась 2 часа 20 минут, а самая длинная — в 2013 году, заняв 4 часа 47 минут.