Сегодняшние прямая линия с Владимиром Путиным запомнилось не только политическими или социальными вопросами, но и личным, тёплым событием. Один из участников мероприятия, журналист из Екатеринбурга, в перерыве между рабочими вопросами признался, что приехал в столицу с особой миссией — сделать предложение своей девушке.

Главный «жених» прямой линии с Путиным уже купил кольцо для своей будущей жены. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Уралец рассказал журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву, что подготовка к торжеству идёт полным ходом. Слова парень на ветер не бросает и уже купил кольцо своей возлюбленной. Девушка также находится в Москве и в ближайшее время получит главное украшение на свой безымянный палец.

«Сейчас поеду дарить. Оно с одним маленьким, но бриллиантом», — с улыбкой рассказал Кирилл.

В вопросах, заданных президенту тоже не обошлось без дел сердечных. Журналистка спросила у главы РФ — влюблён ли он. Владимир Путин подтвердил что это так, но не уточнил, кто счастливица.