Уголовное дело о халатности возбуждено после жалобы жителя Краснотурьинска Свердловской области на прекращение обеспечения жизненно важными лекарствами во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — информирует пресс-служба.

По словам Дмитрия Отставного из Краснотурьинска, выдача ему положенных препаратов была прекращена, а чиновники ссылались на отсутствие финансирования. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

Это не первое расследование, начавшееся после прямой линии 19 декабря. Ранее военные следователи Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по статье о халатности. Основанием послужило обращение вдовы погибшего участника СВО, в котором она рассказала Путину о затянувшейся волоките с выплатой ей пенсии по потере кормильца. Расследование взято на особый контроль Главным военным следственным управлением СК.