Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела после обращения жительницы Ленинградской области на прямую линию с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Жительница Всеволожска рассказала, что застройщик снял деньги со спецсчёта за её квартиру, однако дом так и не был введён в эксплуатацию. По этому факту следственные органы возбудили уголовное дело по статьям о мошенничестве и халатности.

Бастрыкин поручил руководству регионального управления СК представить подробный доклад о ходе расследования и проверить доводы заявительницы.

Ранее девушка в видеообращении президенту пожаловалась на многократные переносы сроков сдачи дома. Владимир Путин, комментируя ситуацию, отметил, что застройщики часто оправдывают задержки различными техническими трудностями, однако подчеркнул, что «историю с мораторием на штрафы [для застройщиков] надо заканчивать» и поручил правительству прекратить действие таких послаблений.