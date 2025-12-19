В автомобильном сообществе ожидают отмены утилизационного сбора после 2030 года, хотя по его целесообразности есть разные мнения. Об этом сообщил сооснователь компании «Автоподбор Москва №1» Евгений Шмелёв, комментируя тему, поднятую на прямой линии с президентом Владимиром Путин, пишет «Постньюс».

«Мы вместе с Владимиром Владимировичем надеемся и верим, что это будет не вечным», — отметил Шмелёв.

При этом директор МЕФТ Александр Басалаев заявил, что повышение утильсбора может стать источником пополнения бюджета и поддержки отечественного рынка. По его мнению, снижение станет возможным лишь при значительных изменениях в экономике или серьёзном росте российской промышленности. Эксперт советует автомобилистам, у которых есть возможность, приобретать машины в текущих условиях.

Напомним, президент России Владимир Путин выразил надежду, что недавнее повышение утилизационного сбора — это временная мера. По словам Путина, это в первую очередь затрагивает жителей крупных городов с более высокими доходами.