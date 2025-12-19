Президент России Владимир Путин глубоко вовлечён и феноменально осведомлён насчёт многих проблем в России, в частности связанных с военными в зоне спецоперации. Об этом в разговоре с Life.ru заявил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Поддубный назвал феноменальной осведомлённость Путина о проблемах военных. Видео © Life.ru

«Когда глава государства постоянно и в тему приводит примеры взаимодействия с офицерами, которые руководят подразделениями, понятно, что вы президента ничем не удивите в этой ситуации и ничего нового не расскажете, он всё знает. Его осведомлённость — она феноменальна», — заявил Поддубный.

Военкор также обратил внимание на эволюцию формата прямой линии. Если в первые годы многие проблемы требовали публичного обсуждения для запуска механизмов их решения, то теперь реакция на обращения граждан стала значительно быстрее. На нынешней программе, по его наблюдениям, озвучивались в основном острые социальные вопросы.

«Здорово, что здесь всё это прозвучало, эти проблемы будут решены. Спасибо главе государства за внимание к мелочам», — подчеркнул Поддубный.

Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным в этом году продолжалась 4 часа 27 минут. За это время президент ответил на 103 вопроса от граждан и журналистов. Традиционное мероприятие, как и ранее, совместило в себе формат большой пресс-конференции и прямого общения с россиянами. Открывая прямую линию, глава государства первым делом обратился к теме специальной военной операции.