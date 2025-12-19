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Опубликовано 19 декабря 2025, 14:59

Поддубный назвал феноменальной осведомлённость Путина о проблемах военных

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Президент России Владимир Путин глубоко вовлечён и феноменально осведомлён насчёт многих проблем в России, в частности связанных с военными в зоне спецоперации. Об этом в разговоре с Life.ru заявил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Поддубный назвал феноменальной осведомлённость Путина о проблемах военных. Видео © Life.ru

«Когда глава государства постоянно и в тему приводит примеры взаимодействия с офицерами, которые руководят подразделениями, понятно, что вы президента ничем не удивите в этой ситуации и ничего нового не расскажете, он всё знает. Его осведомлённость — она феноменальна», — заявил Поддубный.

Военкор также обратил внимание на эволюцию формата прямой линии. Если в первые годы многие проблемы требовали публичного обсуждения для запуска механизмов их решения, то теперь реакция на обращения граждан стала значительно быстрее. На нынешней программе, по его наблюдениям, озвучивались в основном острые социальные вопросы.

«Здорово, что здесь всё это прозвучало, эти проблемы будут решены. Спасибо главе государства за внимание к мелочам», подчеркнул Поддубный.

Путин поручил решить как можно быстрее проблему водной блокады Донбасса
Путин поручил решить как можно быстрее проблему водной блокады Донбасса

Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным в этом году продолжалась 4 часа 27 минут. За это время президент ответил на 103 вопроса от граждан и журналистов. Традиционное мероприятие, как и ранее, совместило в себе формат большой пресс-конференции и прямого общения с россиянами. Открывая прямую линию, глава государства первым делом обратился к теме специальной военной операции.

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Наталья Афонина
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