Вопрос корреспондента NBC News во время прямой линии с Владимиром Путиным о якобы «вине» Москвы за жертвы в ходе специальной военной операции вызывает только раздражение. Об этом в социальной сети Х написал британский журналист Джонни Миллер.

Вопрос корреспондента NBC News во время прямой линии с Владимиром Путиным. Видео © Life.ru

«Мне даже неохота это объяснять. Совершенно неуместный вопрос с другой планеты. Путин спокойно объяснил первопричины конфликта, наверное, в миллионный раз», — заявил он.

По мнению Миллера, сам факт постановки подобного вопроса вызывает негативную реакцию. Российский президент в ходе эфира также охарактеризовал его как некорректный, тем не менее дал развёрнутый ответ.

Отвечая журналисту NBC, президент Владимир Путин заявил, что Москва не начинает вооружённый конфликт в Донбассе. Глава государства указал, что Россия готова решить конфликт путём переговоров и желает скорейшего наступления мира. Вместе с тем он напомнил, что украинские власти и их европейские союзники предпринимают усилия для максимального затягивания боевых действий.