Ульяновские власти начали поиск автора анонимного обращения к президенту Владимиру Путину, который пожаловался, что в городе живут «как будто в XIX веке». Вопрос, заданный без контактов для обратной связи, был озвучен во время прямой линии с главой государства.

В мэрии и областном правительстве заявили, что пока не могут понять, что именно подразумевал автор под такой формулировкой. Установление его личности необходимо для прояснения конкретных претензий.

«Автор сообщения устанавливается, пока неясно, что он подразумевал под 19-м веком», — сообщили в администрации.