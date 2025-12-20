Российский лидер Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции с долей иронии обратил внимание на журналиста BBC Стива Розенберга, который пытался задать вопрос, но был сначала не замечен главой государства.

Инцидент произошел, когда Розенберг прервал начало своего вопроса, чтобы дать возможность президенту установить с ним визуальный контакт. После того как помощница забрала микрофон у иностранного корреспондента, в зале воцарилась неловкая тишина, которую сам Путин разрядил шутливым комментарием.

Президент, улыбнувшись, отметил, что если журналист решил, что его не видят, то логичным шагом было забрать у него микрофон, похвалив его за такое действие. После этого замечания Владимир Путин продолжил внимательно выслушивать вопрос корреспондента.

Напомним, 19 декабря прошла прямая линия лидера РФ, которая заняла в этом году 4 часа 27 минут. Все новости с прямой линии читайте в спецразделе на Life.ru.