Обсуждение мирного урегулирования конфликта на Украине продолжается уже несколько недель, однако до заключения соглашения ещё далеко. Газета The Wall Street Journal назвала пять ключевых вопросов, по которым Москва и Киев остаются в противоречии.

Первое разногласие касается территориального вопроса: Россия требует вывода украинских войск из Донбасса, а Киев отказывается уступать территории. Второй ключевой пункт — стремление Украины вступить в НАТО, с чем Москва категорически не согласна.

Также остаются спорными численность Вооружённых сил Украины, контроль над Запорожской АЭС и статус русского языка на территории страны. Эти вопросы продолжают оставаться главными препятствиями на пути к мирному урегулированию.

Ранее жители Одессы начали отказываться от использования украинского языка в знак протеста против политики властей в отношении русского языка. Такое поведение стало формой выражения недовольства среди горожан, и многие местные жители теперь практически не используют украинский язык в повседневном общении.