Поддержка фильмов об участниках специальной военной операции должна стать одним из приоритетных направлений для Министерства культуры РФ. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова по итогам прямой линии президента.

По словам депутата, фракция уже работает над законопроектом, который позволит Минкультуры самостоятельно определять приоритетные направления господдержки в киноиндустрии. Казакова подчеркнула, что сомнений в том, что фильмы о бойцах СВО войдут в этот перечень, у неё нет.

«Мы сейчас как раз работаем над законом, который позволяет Министерству культуры определять приоритетные направления по поддержке фильмов. И у меня нет никакого сомнения, что одно из них — это фильмы об участниках специальной военной операции», — сказала она.

Также Казакова напомнила, что президент в ходе прямой линии отдельно обращался к деятелям культуры, подчеркнув важность поддержки темы семьи через книги, театральные постановки и другие культурные форматы. По её словам, эта задача станет для профильного комитета «домашним заданием».

Кроме того, на прямой линии были подняты вопросы капитального ремонта детских садов, техникумов и колледжей. Как сообщила депутат, с 2025 года в рамках народной программы стартует масштабная программа капремонта детсадов, при этом особое внимание будет уделяться увеличению количества мест там, где это необходимо.

Еще одним ключевым направлением остается развитие среднего профессионального образования. В рамках программы «Профессионалитет» продолжается модернизация колледжей и техникумов, а партия «Единая Россия» контролирует оснащение мастерских и учебных пространств.