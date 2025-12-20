Депутат Шхагошев: За прямой линией с Путиным следил весь мир

Прямая линия с Владимиром Путиным привлекла внимание всего мира. Об этом заявил замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев, подводя итоги общения президента с гражданами. Он обратил внимание, что разговор начался с темы спецоперации, а в диалоге участвовал Герой России Наран Очир-Горяев.

Депутат Шхагошев заявил, что за прямой линией с Путиным следил весь мир. Видео © Telegram/ Фракция «Единая Россия»

«Это говорит о том, что внимание Президента сосредоточено на тех главных стратегических обязательствах, которые несет Россия», — заявил Шхагошев.

Депутат также отметил значение переговоров России и США на Аляске, назвав их фундаментом для будущих мирных договоренностей. По его словам, несмотря на противоречия, в Анкоридже были достигнуты практические компромиссы, ставшие серьезным сигналом для противников мирного процесса.

Напомним, 19 декабря прошла прямая линия лидера РФ, которая заняла в этом году 4 часа 27 минут. Все новости с прямой линии читайте в спецразделе на Life.ru.