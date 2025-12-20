Американский политолог Джордж Самуэли остался под впечатлением от формата прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Своими наблюдениями специалист в области глобальной политики поделился в эфире Пятого канала.

Американский политолог оценил выступление Путина на прямой линии. Видео © Пятый канал

Старший научный сотрудник одного из исследовательских центров США обратил внимание на физическую и интеллектуальную стойкость российского лидера. Самуэли признался, что его неизменно поражает способность Путина вести многочасовой диалог без пауз, что, по мнению эксперта, является выдающейся особенностью подобных мероприятий.

«Каждый раз, когда он проводит такие итоговые пресс-конференции в конце года, поражаешься его выносливости. Он говорит четыре — четыре с половиной часа подряд. Это действительно необычно — выдерживать такой формат без каких-либо перерывов. Это всегда бросается в глаза», — сказал эксперт.

Политолог также высказал мнение, что рассуждения президента о внутрироссийских делах часто звучат более содержательно и живо, чем его оценки международной обстановки. Касаясь темы отбора вопросов, аналитик опроверг расхожие утверждения об их исключительной простоте.

В качестве примера он привёл историю с обращением вдовы героя СВО из Новосибирска, столкнувшейся с трудностями при оформлении пособия. Тот факт, что такой острый социальный вопрос был задан и взят главой государства в работу, по оценке Самуэли, красноречиво свидетельствует против теорий о заранее согласованной и мягкой повестке.

Напомним, 19 декабря прошла прямая линия лидера РФ, которая заняла в этом году 4 часа 27 минут. Все новости с прямой линии читайте в спецразделе на Life.ru.