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Опубликовано 20 декабря 2025, 15:33

Силы США и Иордании совместно атаковали более 70 целей ИГИЛ* в Сирии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

Американские подразделения начали наступление на группировку ИГИЛ* в Сирии. Об этом заявило CENTCOM.

«Сегодня вечером (20 декабря по мск — Прим. Life.ru) силы США и Иордании поразили более 70 целей ИГИЛ* в Сирии, использовав более 100 боеприпасов. Мир с помощью силы», — говорится в публикации в соцсети X.

По сообщению командования, удары были осуществлены по нескольким локациям в центральной части страны.

Хегсет: США объявили месть ИГИЛ* в Сирии в ответ на нападение в районе Пальмиры
Хегсет: США объявили месть ИГИЛ* в Сирии в ответ на нападение в районе Пальмиры

Напомним, ранее в результате нападения в районе Пальмиры погибли американские военнослужащие и переводчик. «Очень серьёзные» ответные меры обещал после случившегося президент США Дональд Трамп.

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* Запрещённая в России террористическая организация

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Мария Любицкая
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