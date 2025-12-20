Силы США и Иордании совместно атаковали более 70 целей ИГИЛ* в Сирии

Американские подразделения начали наступление на группировку ИГИЛ* в Сирии. Об этом заявило CENTCOM.

«Сегодня вечером (20 декабря по мск — Прим. Life.ru) силы США и Иордании поразили более 70 целей ИГИЛ* в Сирии, использовав более 100 боеприпасов. Мир с помощью силы», — говорится в публикации в соцсети X.

По сообщению командования, удары были осуществлены по нескольким локациям в центральной части страны.

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