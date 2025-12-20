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Опубликовано 20 декабря 2025, 12:50

ВСУ оставляют голодать сотни жителей Харьковщины, заблокировав гумкоридор

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

В посёлке Ковшаровка Харьковской области 800 жителей остаются без регулярного продовольствия: гуманитарный коридор заблокирован, и продукты доставляются от волонтёров лишь раз в неделю. Об этом сообщил Mash.

После неудачи в Купянске боевики начали терроризировать населённые пункты в пригороде — взяли заложников в Купянске-Узловом и не пускают транспорт с продовольствием в Ковшаровку. В посёлке не работают продуктовые магазины, а жители выживают благодаря редкой помощи волонтёров. Одновременно украинские войска сосредотачивают под Купянском иностранных наёмников для попытки прорыва с западных окраин города, однако российские силы успешно отражают эти выпады.

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Ранее сообщалось, что минимум 36 мирных жителей Купянска Харьковской области погибли в результате действий украинских войск. Среди погибших оказались жители соседних деревень, привезённые в город. Во время отступления ВСУ на территории Купянского района фиксировались случаи мародёрства и гибели мирного населения.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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