В посёлке Ковшаровка Харьковской области 800 жителей остаются без регулярного продовольствия: гуманитарный коридор заблокирован, и продукты доставляются от волонтёров лишь раз в неделю. Об этом сообщил Mash.

После неудачи в Купянске боевики начали терроризировать населённые пункты в пригороде — взяли заложников в Купянске-Узловом и не пускают транспорт с продовольствием в Ковшаровку. В посёлке не работают продуктовые магазины, а жители выживают благодаря редкой помощи волонтёров. Одновременно украинские войска сосредотачивают под Купянском иностранных наёмников для попытки прорыва с западных окраин города, однако российские силы успешно отражают эти выпады.

Ранее сообщалось, что минимум 36 мирных жителей Купянска Харьковской области погибли в результате действий украинских войск. Среди погибших оказались жители соседних деревень, привезённые в город. Во время отступления ВСУ на территории Купянского района фиксировались случаи мародёрства и гибели мирного населения.