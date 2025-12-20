«Умерла на руках у Дениса»: Оксана Самойлова раскрыла причину смерти козочки Мими

Оксана Самойлова и рэпер Джиган раскрыли, что случилось с их домашней козой Мими, которая была звездой их блога, но пропала из соцсетей летом 2025 года. Оказалось, что питомец погиб ещё в апреле, съев слишком много свежей травы. Об этом они рассказали в новой серии своего реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной» для VK Video.

«Мы сразу вызвали врача, но... она просто за два часа умерла у Дениса на руках», — рассказала Самойлова в своём реалити-шоу.

Самойлова объяснила, что не могла говорить о смерти Мими, так как «никогда не любила ни одно животное так, как её».

Белая коза Мими, которую рэпер Джиган подарил супруге, не просто жила на участке, но и прыгала по дому. Оксана несколько раз показывала забавные видео с питомцем, а также рассказывала, как сильно полюбила его. Однако позже звёздное семейство выгнали из арендованного дома из-за экзотического питомца. А затем у поклонников и вовсе появились вопросы, куда же пропала всеобщая любимица.