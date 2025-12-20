Изменения в Семейный кодекс РФ разрешат только отдельными законами

Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому изменения положений Семейного кодекса РФ смогут вноситься исключительно отдельными законами. Документ размещен в думской электронной базе данных.

Инициатива дополняет статью 3 «Семейное законодательство и иные акты, содержащие нормы семейного права» новым пунктом, который запрещает включать положения, меняющие кодекс, в законы об изменении других правовых актов. Согласно проекту, вносить изменения в Семейный кодекс станет возможным только отдельными законами. Разработчики законопроекта отметили, что аналогичный подход уже применяется к Бюджетному, Гражданскому, Налоговому, Трудовому, Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам, а также к КоАП.

Ранее сообщалось, что Госдума отклонила масштабный законопроект о новом Трудовом кодексе, внесённый фракцией КПРФ. Инициатива не получила необходимой поддержки на пленарном заседании 3 декабря. Коммунисты предлагали радикальные изменения, включая сокращение рабочего дня до шести часов, снижение пенсионного возраста до 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, установление МРОТ в размере 40 тысяч рублей и возвращение выходного дня 7 ноября.