Шмыгаль показал новые оборонительные рубежи Украины

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль продемонстрировал одну из строящихся оборонительных линий и заявил о масштабном возведении укреплений вдоль всей линии фронта. Об этом сообщает ресурс «Страна.ua».

По словам Шмыгаля, работы ведутся сразу в нескольких регионах страны. В строительстве задействована Государственная специальная служба транспорта, которая, как утверждает министр, развернула масштабную инфраструктуру обороны.

«Силами ДССТ построено уже 2130 взводных опорных пунктов, более 3000 километров противотанкового рва, более 1000 километров заградительных пирамид, 16 тысяч километров барьерного рубежа «Егоза» и 4,3 тысячи километров малозаметного препятствия», — заявил глава Минобороны Украины.

Он подчеркнул, что подобные фортификационные сооружения возводятся «по всей линии фронта», включая Запорожскую, Донецкую, Сумскую, Харьковскую, Черниговскую и Киевскую области.

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