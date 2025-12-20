Мирное соглашение по урегулированию украинского конфликта может так и не будет достигнуто. Данное заявление сделал главарь киевского режима Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции после встречи с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

«(Мирного договора) может не быть, его и сегодня нет. Соглашение есть, когда оно не только на бумаге, а когда оно подписано лидерами и когда конфликт остановлен», — сказал он.

Экс-комик также упомянул, что США предложили формат прямых переговоров, в которых бы приняли участие Украина, Россия, американская сторона и, возможно, представители Европы. Параллельно Зеленский заявил, что Министерство иностранных дел страны якобы ведёт работу по созданию необходимой инфраструктуры для организации выборов.

При этом ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к компромиссам в рамках диалога с Соединёнными Штатами. Он подчеркнул, что утверждения об отказе Москвы от диалога не имеют под собой никаких оснований. По словам Путина, на предварительных встречах американская сторона обратилась с просьбой пойти на определённые уступки.