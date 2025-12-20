После обращения на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным к владельцу подмосковной пекарни «Машенька» стали приезжать покупатели из разных районов. Об этом в беседе с RT заявил предприниматель Денис Максимов.

Он признался, что пребывает в состоянии шока от такого внимания. Бизнесмен уточнил, что пирожки, переданные Путину, не пеклись специально, а были взяты прямо с витрины. Сейчас же, по его словам, для российского лидера готовят особый каравай.

«Я просто в шоке, если честно, нахожусь сейчас в какой-то прострации», — сказал он.

Как сообщается, в подаренной главе государства корзине находились хлеб, пирожки и другая выпечка, которые Путин затем в домашней обстановке попробовал с чаем и вареньем.

Напомним, вчера владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов обратился к главе государства с проблемой. Он рассказал, что привычная ему патентная система налогообложения, которой он пользовался около восьми лет, с 2026 года будет заменена на систему с уплатой налога с дохода и НДС. Максимов отметил, что это потребует от него найма бухгалтера и повлечёт дополнительные финансовые затраты. Путин, услышав обращение, заявил, что индивидуальные производственные предприятия не должны страдать от подобных реформ и пообещал уделить внимание этой проблеме. Глава государства не только дал разъяснения по существу, но и обратился к семье владельца пекарни с тёплыми словами, а в завершение попросил их угостить его чем-нибудь вкусненьким.