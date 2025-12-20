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Опубликовано 20 декабря 2025, 15:16

Зеленский рассказал о предложении США по общим переговорам с Россией и ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Владимир Зеленский сообщил, что США предложили организовать прямые переговоры между Украиной, Россией и Европой. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с португальским премьер-министром Луишем Монтенегру, добавив, что накануне состоялась встреча главы переговорной делегации Украины Рустема Умерова с американской стороной.

«Они предложили такой формат, насколько я понимаю: Украина, Америка, русские, и, так как там есть представители Европы, то и, наверное, Европы. Почему говорю «наверное» — ну было бы логично провести такую общую встречу», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что проведение подобных переговоров будет оправдано лишь по итогам диалога между Киевом и Вашингтоном. Зеленский также сообщил, что после консультаций с украинской стороной Соединённые Штаты намерены провести отдельные переговоры с представителями РФ.
Мирного соглашения по Украине пока нет и может не быть, заявил Зеленский
Мирного соглашения по Украине пока нет и может не быть, заявил Зеленский

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова к компромиссам в рамках диалога с Соединёнными Штатами. Он подчеркнул, что утверждения об отказе Москвы от диалога не имеют под собой никаких оснований. По словам Путина, на предварительных встречах американская сторона обратилась с просьбой пойти на определённые уступки.

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Наталья Демьянова
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