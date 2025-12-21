Москалькова сообщила об успешном возвращении с Украины группы россиян

В рамках гуманитарной операции удалось обеспечить возвращение в Россию группы граждан, находившихся на территории Украины. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время общения с РИА «Новости».

«Несколько россиян, которые ранее должны были вернуться с Украины, в рамках гуманитарной акции удалось вернуть в Россию. Также несколько человек, которые из-за непредвиденных и независящих от нас обстоятельств не могли выехать из Херсонской области, вернулись на Украину», — сообщила омбудсмен.

Ранее в аналогичном формате в Россию были возвращены 15 соотечественников. Москалькова также информировала о срыве одной из операций по воссоединению семей из-за обстрела Херсонской области со стороны Вооружённых сил Украины, в результате чего пятерых человек не удалось вывезти.

Ранее Татьяна Москалькова сообщила, что в преддверии Нового года Россия и Украина предприняли совместный шаг для поддержки военнопленных. По её словам, стороны обменялись письмами, которые будут доставлены пленным вместе с посылками, подготовленными при участии Международного Комитета Красного Креста.