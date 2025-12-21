В Госдуме рассказали, кто может получить бесплатную путёвку в санаторий

Бесплатные путёвки на санаторно-курортное лечение в России могут получить отдельные льготные категории граждан, включая инвалидов, ветеранов и детей с инвалидностью. Об этом РИА «Новости» сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.

«Получить путёвку и поправить здоровье могут льготные категории граждан: инвалиды по заболеванию, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, члены семей погибших или умерших ветеранов, блокадники, участники и ветераны боевых действий, жертвы катастроф на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний в Семипалатинске, дети-инвалиды и другие», — сказала она.

Депутат пояснила, что каждый регион вправе дополнять перечень граждан, имеющих право на бесплатное санаторно-курортное лечение. Также, по её словам, взрослым инвалидам первой группы и детям с любой степенью инвалидности положено бесплатное сопровождение одного человека.

Фролова отметила, что обязательным условием получения путёвки является оформление медицинской справки в поликлинике по месту жительства, где фиксируется состояние здоровья и рекомендуются необходимые процедуры. Кроме того, парламентарий напомнила о наличии медицинских противопоказаний, которые могут стать основанием для отказа, поэтому показания и ограничения следует заранее обсудить с лечащим врачом.

Ранее партия «Справедливая Россия» выступала с инициативой ежегодно предоставлять санаторные путёвки всем пенсионерам старше 70 лет. Оздоровительный отдых продолжительностью не менее 14 дней предлагалось организовывать в рамках системы ОМС с участием Фонда социального страхования. Реализация такой программы могла бы повысить качество и продолжительность жизни пожилых граждан, а также снизить нагрузку на стационары медицинских учреждений.