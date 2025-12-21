Военнослужащие группировки войск «Центр» уничтожили в зоне СВО американские танки Abrams и немецкие Leopard. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Потери противника составили более 455 военнослужащих, танки Abrams производства США и Leopard производства ФРГ, 2 боевые бронированные машины, 4 пикапа, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки», — сказали в ведомстве.

Ранее Life.ru сообщал, что в районе Константиновки ДНР подразделения Минобороны РФ уничтожили американский бронетранспортёр М-113. Удар был нанесён группой FPV-дронов под командованием офицера Зайнди Зингиева, в результате чего было ликвидировано 12 бойцов ВСУ.