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Опубликовано 21 декабря 2025, 11:23

Волонтёр заявил, что одесские расчёты ПВО без прицелов «стреляют на звук» по дронам

Обложка © Getty Images / Ozge Elif Kizil/Anadolu

Обложка © Getty Images / Ozge Elif Kizil/Anadolu

Мобильные группы ПВО, защищающие стратегические объекты в Одесской области, вынуждены вести огонь «на звук» из-за отсутствия оснащения. Об этом заявил украинский волонтёр Роман Доник в своём личном блоге.

По его словам, речь идёт о группах, защищающих стратегический мост через Днестр в районе посёлка Маяки. Волонтёр сообщил, что без специальных прицелов расчёты ничего не видят и вынуждены стрелять акустически, ориентируясь лишь на звук приближающихся дронов. Он уточнил, что большинство этих групп не относятся к Вооружённым силам Украины, а сформированы из подразделений МВД, Нацгвардии и пограничной службы, которым «сверху просто нарезали задачу».

«Без прицелов они ничего не видят. Стреляют туда. На звук. Акустически», — объяснил он.

Волонтёр обвинил областную администрацию в бездействии: за три года не был построен ни один дублирующий мост, а запросы о помощи в обучении и размещении расчётов ПВО были отвергнуты.

«ОВА нас просто послала», — заключил Доник.

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Ранее сообщалось, что российские Вооружённые силы провели серию масштабных атак на объекты энергетической и военной инфраструктуры в Одесской области. В ряде районов города произошло полное отключение электроэнергии, а в различных частях Одессы зафиксированы многочисленные взрывы и значительные разрушения.

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Алиса Хуссаин
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