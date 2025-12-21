В Подмосковье пропала собака ветерана СВО, которую готовили к спасению людей на фронте

В подмосковных Химках с закрытой территории пропала четырёхмесячная бельгийская овчарка по кличке Кейси, которую готовили к минно-разыскной службе в зоне СВО. Данную информацию передаёт телеграм-канал SHOT со ссылкой на информацию от владельца собаки, ветерана специальной военной операции.

В Химках из закрытой территории пропала овчарка ветерана СВО. Видео © Telegram /SHOT

Щенок принадлежит к династической семье служебных собак — его мать более года работала в зоне спецоперации вместе с хозяином. Они участвовали в разминировании территории завода «Азовсталь» и полей в Запорожской области, а также в спасательных операциях для мирного населения Мариуполя. Кейси обучали в Химках и планировали отправить для продолжения этой работы.

Поиски собаки, пропавшей 12 декабря в микрорайоне Сходня, ведутся уже более десяти дней, но безрезультатно. Владелец считает, что овчарку увели с территории, поскольку самостоятельно сбежать она не могла. К активным поискам щенка подключились неравнодушные жители.

Ранее депутат Законодательного собрания Красноярского края Борис Мельниченко предложил приравнять бездомных собак к военнообязанным для их использования на минных полях в зоне СВО. Парламентарий подчеркнул, что считает своё предложение взвешенным, а не абсурдным в текущих условиях. Он развил мысль, отметив, что военнослужащие ежедневно рискуют жизнью, и предложил новый статус для бездомных животных.