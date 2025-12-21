В Госдуме объяснили, как именно будут индексировать пенсии россиянам в 2026 году

Размер прибавки и график индексации пенсий на следующий год уже определены. О конкретных цифрах и сроках в интервью RG.ru сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По словам парламентария, прибавку получат все, кто является получателем страховых пенсий. Речь идёт как о работающих и неработающих пенсионерах, так и о военных пенсионерах с приравненными к ним категориями.

Повышение будет поэтапным: первая индексация страховых пенсий на 7.6% запланирована на 1 января. Затем, 1 апреля, на 6.8% увеличатся социальные и государственные пенсии, а с 1 октября пересчитают военные пенсии, что связано с ростом денежного довольствия на 4%.

«С 1 января 2026 года стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 156,76 рубля, фиксированная выплата составляет 9 584,69 рубля», — отметил депутат.

Он также добавил, что среднемесячный размер страховой пенсии по старости в 2026 году составит 27 тысячи 117 рублей. При этом итоговая сумма для каждого пенсионера, как пояснил депутат, зависит от продолжительности стажа, накопленных баллов, применения районных коэффициентов и права на доплаты.

Напомним, ранее общественный деятель Вадим Попов призвал лишить тунеядцев пенсий. По его словам, люди, которые ни дня не работали, не вносят вклад в государство и не вправе требовать от него денежного довольствия. Однако в Госдуме не оценили эту идею. Депутат Светлана Бессараб объяснила, что основной закон страны защищает подобные выплаты, а их изменение — сложная процедура, далёкая от простого принятия актов.