Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 декабря 2025, 23:09

Службы безопасности Нигерии освободили 130 похищенных учениц

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Katja Tsvetkova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Katja Tsvetkova

В Нигерии завершилась операция по возвращению учениц католической школы Святой Марии в Папири. Группа из 130 похищенных детей была освобождена, общее число спасённых достигло 230. Об этом пишет нигерийское издание Vanguard со ссылкой на Управление национальной безопасности (ONSA).

Представители ONSA подтвердили успешное завершение операции, не раскрывая деталей. Власти отметили, что освобождение стало возможным благодаря постоянному давлению на преступников и скоординированным усилиям соответствующих ведомств.

Пропала в 3 года и нашлась в 46: В США раскрыли дело о похищении спустя 40 лет
Пропала в 3 года и нашлась в 46: В США раскрыли дело о похищении спустя 40 лет

Напомним, в ноябре боевики в Нигерии похитили 215 учениц и 15 преподавателей из католической школы. Часть учащихся смогла сбежать во время нападения. Власти штата Нигер из-за растущей нестабильности временно закрыли все школы-интернаты. Позднее число похищенных достигло 315 человек.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Нигерия
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar