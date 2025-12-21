Службы безопасности Нигерии освободили 130 похищенных учениц

В Нигерии завершилась операция по возвращению учениц католической школы Святой Марии в Папири. Группа из 130 похищенных детей была освобождена, общее число спасённых достигло 230. Об этом пишет нигерийское издание Vanguard со ссылкой на Управление национальной безопасности (ONSA).

Представители ONSA подтвердили успешное завершение операции, не раскрывая деталей. Власти отметили, что освобождение стало возможным благодаря постоянному давлению на преступников и скоординированным усилиям соответствующих ведомств.

Напомним, в ноябре боевики в Нигерии похитили 215 учениц и 15 преподавателей из католической школы. Часть учащихся смогла сбежать во время нападения. Власти штата Нигер из-за растущей нестабильности временно закрыли все школы-интернаты. Позднее число похищенных достигло 315 человек.