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Опубликовано 22 декабря 2025, 04:53

В Красноармейске под завалами домов остаются тела мирных жителей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ChocoPie

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ChocoPie

В Красноармейске под завалами домов всё ещё остаются тела мирных жителей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на разведчика группировки «Центр» с позывным Шуба.

Разведчик рассказал, что жители частных домов иногда самостоятельно откапывают близких, в то время как из разрушенных зданий извлечь тела без специализированной техники почти невозможно.

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Ранее подразделения группировки «Центр» сорвали новую попытку ВСУ прорвать оборону в ДНР. По данным Минобороны РФ, штурмовые группы противника пытались атаковать через лесополосы со стороны Шевченко, чтобы выйти к промзоне Красноармейска (Покровска). Их атака была пресечена. Одновременно в Димитрове (Мирнограде) продолжается уничтожение окружённого противника в микрорайонах «Восточный» и «Западный». Также военные проводят зачистку населённых пунктов Родинское и Светлое от разрозненных групп ВСУ.

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Тимур Хингеев
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