Два солдата из трех бригад Вооружённых Сил Украины, полностью окруженных российскими войсками в городе Димитров, смогли выжить, сдавшись в плен. Об этом рассказал пленный военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Виталий Набережный.

По его словам, они остались вдвоём после окружения, и попытки прорваться были бы самоубийством. Набережный решил привлечь внимание российских бойцов стрельбой по деревьям, чтобы создать звуковой сигнал. Российские солдаты подошли и предложили сдать оружие, после чего они приняли решение сдаться.

Пленный также сообщил о проблемах с обеспечением в окруженной группировке. Медикаменты были ограничены до одного обезболивающего и парацетамола, а питание составляло банку тушенки на двоих на три дня.

Ранее сообщалось, что ВС России ликвидировали группу колумбийских наёмников под Купянском. Была применена комплексная огневая работа. В ней были синхронизировали действия артиллерийских подразделений, операторов ударных дронов и специалистов войск беспилотных систем.