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Опубликовано 22 декабря 2025, 08:24

Из трёх окружённых бригад ВСУ в Димитрове выжили только два боевика

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Два солдата из трех бригад Вооружённых Сил Украины, полностью окруженных российскими войсками в городе Димитров, смогли выжить, сдавшись в плен. Об этом рассказал пленный военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Виталий Набережный.

По его словам, они остались вдвоём после окружения, и попытки прорваться были бы самоубийством. Набережный решил привлечь внимание российских бойцов стрельбой по деревьям, чтобы создать звуковой сигнал. Российские солдаты подошли и предложили сдать оружие, после чего они приняли решение сдаться.

Пленный также сообщил о проблемах с обеспечением в окруженной группировке. Медикаменты были ограничены до одного обезболивающего и парацетамола, а питание составляло банку тушенки на двоих на три дня.

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Оксана Попова
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