«Подачек мне не нужно»: Тюремное письмо легенды советского футбола выставили на продажу за 2 млн рублей

Тюремное письмо экс-нападающего московского «Торпедо» и сборной СССР Эдуарда Стрельцова, написанное им в заключении, выставлено на аукцион за 2 миллиона рублей. Данную информацию передаёт телеграм-канал «Mash на спорте».







Послание было создано в период отбывания наказания в тульской колонии, куда Стрельцов попал после обвинительного приговора по делу об изнасиловании. В письме спортсмен заверял адресата, что его здоровье в полном порядке и он не забросил тренировки. Он также отказывался от какой-либо помощи, поскольку не дошёл до такой жизни, чтобы принимать подачки.

«Здоровье у меня хорошее. Тренируюсь, играем в одни ворота и бьём по воротам. У нас уже стоят морозы. За мячик ещё раз большое спасибо. Курить скоро брошу. Я сам понимаю, что это очень вредно. Подачек мне не нужно. Я ещё до такой жизни не дошёл, чтобы подачки принимать», — сообщил Стрельцом, допустив при этом несколько грубых орфографических ошибок.

Суд над олимпийским чемпионом 1956 года состоялся в июле 1958 года и закончился вынесением приговора — 12 лет лишения свободы. В местах заключения форвард занимал должность библиотекаря, работал на лесоповале и в шахте, но также участвовал в футбольных турнирах. Условно-досрочное освобождение позволило ему выйти на свободу в феврале 1963 года, отбыв около пяти лет.

После возвращения Стрельцов сумел возобновить карьеру в своём родном клубе «Торпедо» Москва. Вместе с командой он выиграл золото чемпионата СССР в 1965 году и Кубок страны в 1968 году. Всего за сборную Советского Союза нападающий провёл 38 матчей и забил 25 голов. Скончался спортсмен в 1990 году на 54-м году жизни. Спустя 9 лет у входа на территорию стадиона «Торпедо» установили памятник в его честь.

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