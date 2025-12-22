Российский боец Старый с пробитой осколками головой 16 км нёс на себе раненого сослуживца

Российский военный с позывным Старый, получив ранение в голову, преодолел 16 км, неся на себе тяжелораненого сослуживца. Инцидент произошёл под Макеевкой в ЛНР. Позицию бойцов атаковали дроны и миномёты, рассказал боец журналистам.

«Осколком мне голову пробило. Два сброса [боеприпасов с дрона] было. После одного меня волной подбросило, сделал сальто в воздухе», — рассказал Старый RT.

Под утро он нашёл товарища с пробитыми лёгкими и повреждённым позвоночником. Оказав первую помощь, Старый просунул голову между связанными руками бойца, закинул его на плечо и пошёл к своим под вражеским огнём.

Преодолев 16 км, он доставил раненого на эвакуацию. После этого сам вернулся на передовую, где вскоре получил новое ранение и был отправлен на лечение в Москву. В это же время в его семье родился десятый ребёнок. Один из сыновей Старого ранее погиб в зоне СВО.

Другая история о самоотверженности российских военных произошла в Курской области. Боец с позывным Лев вывел заблудившуюся группу штурмовиков в безопасное место, и через мгновение на их прежнюю позицию прилетел вражеский дрон. На следующий день сам спаситель получил смертельное ранение.