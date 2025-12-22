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Регион
Опубликовано 22 декабря 2025, 11:49

В ДНР суд рассмотрит дело финского наёмника, воевавшего на стороне ВСУ

Обложка © Telegram/ Генпрокуратура России

Обложка © Telegram/ Генпрокуратура России

Верховный суд ДНР рассмотрит уголовное дело 37-летнего гражданина Финляндии Харри Вяйсянена, обвиняемого в участии в боевых действиях в качестве наёмника. Об этом сообщила региональная прокуратура.

По данным следствия, в августе 2022 года Вяйсянен прибыл на Украину и вступил в Интернациональный легион ВСУ. Он прошёл обучение тактике и стратегии ведения боевых действий, после чего участвовал в боях на территории ДНР против российских военных.

Как установили следственные органы, за участие в конфликте гражданин Финляндии получил вознаграждение в размере 170 тысяч рублей. Его действия квалифицированы как наёмничество.

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Ранее российский МИД обвинил Хорватию в поддержке Киева поставками оружия и участием наёмников. Хорватское правительство строго следует милитаристскому курсу Евросоюза и активно участвует в русофобской кампании, будучи плотно интегрированным в евроатлантический блок.

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Полина Никифорова
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