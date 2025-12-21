ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 декабря 2025, 05:45

«Вас разгромят»: Немецкий наёмник из ВСУ призвал соотечественников не ехать на Украину

KSTA: Наёмники из Германии будут разгромлены на Украине, если вступят в ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Немецкий военный, сражающийся на стороне ВСУ, сделал важное предупреждение своим соотечественникам. В интервью изданию Kölner Stadt-Anzeiger он заявил, что любые добровольцы из Германии, которые решат вступить в украинскую армию, потерпят сокрушительное поражение.

«Мы в безвыходном положении. Мне нечего хорошего сообщить»,рассказал наёмник.

По его словам, ситуация на фронте коренным образом изменилась, и условия участия в боевых действиях после 2024 года не идут ни в какое сравнение с более ранним периодом. Немецкий военный пришёл к однозначному выводу, что солдатам из ФРГ, перешедшим на сторону Украины, грозит полный разгром.

К слову, после начала СВО в Украину отправилось значительное число иностранных добровольцев, в том числе из западных стран. Однако со временем многие из них, столкнувшись с реальностью боевых действий, покинули зону конфликта или публично выражали разочарование.

Военный эксперт раскрыл, как ВСУ могут привлекать наёмников на фронт
Военный эксперт раскрыл, как ВСУ могут привлекать наёмников на фронт

Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что наблюдается значительный рост случаев дезертирства в Вооружённых силах Украины. По оценкам, речь идёт о сотнях тысяч военнослужащих, покинувших свои позиции. Одновременно с этим появились сообщения о расформировании Киевом иностранных легионов, что связано с попыткой предотвратить массовый уход наёмников.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar