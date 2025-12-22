В Госдуме призвали сделать российский аналог Call of Duty с западными антагонистами

В России предложили создать патриотическую видеоигру — отечественный аналог Call of Duty, где можно будет сражаться против персонажей из недружественных стран. Соответствующее письмо направил в Минцифры депутат Госдумы Михаил Делягин.

В такой игре протагонистом должен быть русский военный или сотрудник спецслужб, а антагонистами — представители Украины, США, Великобритании и других стран. Создание такого продукта является стратегически важной задачей для противодействия русофобской пропаганде, которая распространяется через зарубежные игры, добавил парламентарий в разговоре с «Газетой.ru».

Делягин признал, что разработка игры уровня AAA обойдётся в сотни миллионов долларов и займёт много времени. Поэтому он предложил предоставить российским студиям льготные кредиты и налоговые послабления, включая освобождение от НДС, чтобы поддержать разработку и продвижение как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Между тем игры Call of Duty и Fallout могут официально вернуться в Россию в 2026 году. Американские компании-правообладатели зарегистрировали в РФ товарные знаки, что является формальным шагом для возможного возобновления продаж. Ранее эти франшизы фактически ушли с российского рынка, оставив игрокам лишь неофициальные способы доступа.