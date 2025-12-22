Прямую линию и итоговую пресс-конференцию президента России Владимира Путина 19 декабря посмотрели более 16,3 миллиона зрителей. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Mediascope.

В среднем программу смотрели почти 12% всех россиян старше четырёх лет. В пиковые моменты доля аудитории, смотрящей именно это событие, достигала 62,8% от всех включённых в тот момент телевизоров.

Наибольшее число зрителей собрал телеканал «Россия 1» — более 5,2 миллиона человек. На «Первом канале» аудитория составила 4 миллиона. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» длилось 4 часа 27 минут, за это время президент ответил на более чем 80 вопросов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился своим мнением о прошедшей пресс-конференции Владимира Путина, совмещённой с прямой линией. По его словам, хотя не все заданные вопросы вызвали у него одобрение, сам формат мероприятия, позволяющий журналистам свободно выражать свои мысли и поднимать любые темы, является уникальным.