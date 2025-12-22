Журналистка телеканала «Спас» Ксения Аксёнова посетила храм перед тем, как задать вопрос Владимиру Путину на прямой линии. Об этом она сама рассказала в своём телеграм-канале.

Корреспондент телеканала «Спас» Ксения Аксёнова готовилась к вопросу Путину на прямой линии в церкви. Фото © Telegram / Ксюша спросит

Накануне важного эфира она приехала на литургию в храм святителя Николая, который расположен неподалёку от станции столичного метрополитена «Китай-город». Во время исповеди журналист попросила у батюшки благословения на предстоящий разговор с президентом.

«Помоги вам Господь, дело очень нужное», — ответил корреспонденту слегка удивлённый Батюшка.

Ксения также рассказала, что после этого она осталась на службу, которая проходила при большом стечении прихожан. В середине богослужения, по словам журналиста, к ней вновь подошёл тот же священнослужитель. Он вручил ей просфору, пояснив, что это является благословением от святителя Николая Чудотворца на предстоящее дело. После этого знака у корреспондента окончательно укрепилась уверенность в том, что её вопрос обязательно прозвучит в эфире.

Действия Ксении Аксёновой прошли небезрезультатно, в ходе прямой линии корреспондент «Спаса» задала вопрос президенту РФ о возможности введения запрета на рекламу магических и оккультных услуг. Путин в ответ выразил обеспокоенность вредоносным влиянием сатанизма* и других упомянутых услуг на общество. Он охарактеризовал деятельность лиц, выдающих себя за колдунов, как вводящий в заблуждение бред, загоняющий людей в тупик. По его словам, это наносит существенный ущерб моральному и психологическому состоянию граждан. При этом президент подчеркнул, что борьба с такими явлениями требует аккуратности и не должна нарушать права человека.

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