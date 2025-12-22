«С 1 января с Джигой в спортзал»: Алсу ошарашила поклонников вторым подбородком и щеками

Певица Алсу неожиданно появилась в новом видео с рэпером Джиганом в образе, радикально отличающемся от её привычного вида. В кадре она предстала с заметно изменённой внешностью, включая лишний вес, что вызвало активную реакцию у подписчиков её личного блога.

Алсу предстала в новом образе. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/alsou_a

Артисты объявили о дуэте и Аслу призналась, что «немного поправилась», но выразила надежду в ближайшее время вернуться к стройным формам. Джиган посмеялся, объяснив всё тем, что скоро будет Новый Год, поэтому лишний вес вполне себе нормальное явление. Однако, по всей видимости, над певицей поколдовали гримёры и не обошлось без фильтров.

«С 1 января записалась с Джигой в спортзал», — сказала Алсу.

Несмотря на провокационный вид, фанаты продолжили поддерживать певицу, называя её красоткой в любом образе. Образ в видео, где визуально кажется, будто у певицы почти нет шеи, а подбородок сползает, стал предметом активного обсуждения. Вместе с тем пользователи сравнили Алсу с визажистом Гоар Аветисян до её похудения.

Ранее певица Алсу прокомментировала слухи о своей фигуре и возможной беременности после публикации видео, где она угощается большим куском торта. В своём блоге артистка с юмором объяснила, что все возможные изменения во внешности связаны исключительно с гастрономическими удовольствиями.