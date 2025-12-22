Российский FPV-дрон спас украинца от людоловов из ТЦК
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Российский FPV-дрон стал невольным спасителем для украинца, пытавшегося уклониться от сотрудников ТЦК. Как сообщает телеграм-канал «Military Theme Z», благодаря умелым действиям оператора беспилотника, автомобиль представителей военкомата был уничтожен.
Российский дрон спас украинца от ТЦК. Видео © Telegram/ Military Theme Z
«Одного из ухилянтов спас российский fpv-дрон от людоловов зелёного», — подписали видео в телеграм-канале.
Ранее при помощи дронов российские военный спасли мать и сына из Купянска. Во время мониторингового облёта северо-западной окраины города оператор FPV-дрона заметил людей, которые шли от города. Убедившись, что дрон российский, они сигналами показали, что не представляют угрозы и попросили помощи.
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