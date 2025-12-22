В Госдуме опровергли разработку запрета соцсетей для детей младше 16 лет

В Госдуме не рассматривают инициативы, подобные австралийскому запрету социальных сетей для лиц младше 16 лет. Об этом сообщил первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин в своём телеграм-канале.

Парламентарий призвал поддерживающих нововведение Австралии коллег изучить лучше вопрос. Он отметил, что на данный момент крайне сложно утверждать, что запрет соцсетей был верной инициативой. По словам Горелкина, на фоне официальных отчётов об успехе растёт популярность среди подростков платформ, не идущих на контакт с властями. Он выразил убеждение, что подобный исход в виде массового исхода молодёжи в нерегулируемые сегменты сети представляет большую угрозу.

«Любители перенять австралийский опыт почему-то забывают, что по российским законам ответственность за ребёнка несут его родители. Конечно, государство обязано следить за безопасностью цифровой среды, именно поэтому появляются законы, регулирующие работу платформ», — напомнил депутат.

В качестве альтернативы депутат привёл готовящуюся норму о специальных SIM-картах для детей в рамках нового антимошеннического пакета. Эта мера, по его мнению, предоставит родителям действенные инструменты для контроля интернет-трафика и блокировки нежелательного контента.

Напомним, с 10 декабря в Австралии вступил в силу первый в мире закон, полностью запрещающий регистрацию в социальных сетях лицам младше 16 лет. Согласно новым правилам, все крупные платформы обязаны внедрить проверку возраста и блокировать доступ несовершеннолетним, без каких-либо исключений. За игнорирование требований компаниям грозят многомиллионные штрафы.