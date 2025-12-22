ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 декабря 2025, 17:38

Под Красным Лиманом бойцы ВСУ не хотят рыть окопы из-за лени и отсутствия лопат

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavlovska Yevheniia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavlovska Yevheniia

Военные 60-й бригады ВСУ, размещённой севернее Красного Лимана, отказываются оборудовать позиции из-за страха, лени и отсутствия лопат. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Командование подразделений ругается на подчиненных в радиоэфирах, убеждая, что копать нужно для сохранения их же жизней. Но кто-то боится выходить из подвалов домов наружу, опасаясь ударов российских сил. Кому-то просто лень по причине психологического выгорания»,цитирует данные РИА «Новости».

Путин ждёт скорой победы наших ребят в битве за Красный Лиман
Путин ждёт скорой победы наших ребят в битве за Красный Лиман

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов заявлял, что взятие Красного Лимана откроет путь к Славянску — центру логистики, который очень важен для ВСУ. Красный Лиман (на Украине с 2016 года называется просто Лиман) находится близ Краматорска.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar