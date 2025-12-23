«Калибры» с моря, 150 дронов и Х-101 с самолётов заставили сирены взвыть по всей Украине

В ночь с 22 на 23 декабря на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, сопровождавшаяся мощными взрывами в ряде регионов. Как сообщают украинские СМИ и официальные лица, масштабному комбинированному удару подверглись энергетическая и военная инфраструктура Незалежной.

Атака была комбинированной и массированной. ВС РФ задействовали свыше 150 ударных беспилотников типа «Герань-2», а также крылатые ракеты «Калибр» и Х-101, запущенные с самолётов дальней авиации. Сообщения о взрывах поступали из множества областей, включая Харьковскую, Киевскую, Одесскую, Черкасскую, Хмельницкую, Житомирскую, Ивано-Франковскую и другие.

Под удар попали ключевые объекты энергосистемы. Сообщается о поражении Бурштынской ТЭС (Ивано-Франковская область), Каневской ГЭС (Черкасская область) и Ладыжинской ТЭС (Винницкая область). В результате в ряде регионов введены аварийные отключения электроэнергии, остались без света части Тернопольской, Житомирской, Ивано-Франковской областей, а также Киева.

В Одесской области повреждения получили портовые сооружения и одно из судов. Взрывы были зафиксированы также в портовых городах Измаил и Рени. В городе Ровно после попаданий наблюдалось сильное зарево от крупного пожара. Сообщения о пожарах и разрушениях поступали из Харькова, Кривого Рога, Шостки, Конотопа и других населённых пунктов. В некоторых городах, включая Бурштын, из-за повреждений инфраструктуры возникли перебои с водоснабжением.

Воздушная тревога на территории Украины продолжалась несколько часов. Спасательные и аварийные службы работают на местах происшествий для ликвидации последствий ударов. Полная картина ущерба и возможные жертвы уточняются. В ряде областей действуют стабилизационные графики или аварийные отключения электроэнергии.

Ранее сообщалось, что на одном из направлений линии боевого соприкосновения уничтожено спецподразделение, состоявшее из иностранных наёмников. Ликвидированная группа входила в состав иностранного легиона Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО). Командование ВСУ продолжает практику использования элитных разведывательно-диверсионных подразделений не по их прямому назначению, а в роли линейных штурмовых групп.