600 дронов и десятки ракет: На Украине уточнили детали комбинированного удара России
На Украине заявили о ночной атаке более 600 российских дронов и десятков ракет
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI
За прошедшую ночь Российская армия послала более 600 беспилотников атаковать цели на Украине. Также ВС РФ выпустили несколько десятков ракет, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Наибольший ущерб был нанесён энергетическим объектам в западных регионах страны. В результате по всей Украине были введены графики аварийных отключений электроэнергии для стабилизации ситуации в энергосистеме.
Очередная массированная атака значительно осложнила работу энергетической инфраструктуры и привела к перебоям в электроснабжении.
Ранее Life.ru рассказывал, что российская армия атаковала порт «Южный» в Одессе. На месте прилёта разгорелся огромный пожар. Параллельно с этим под ударами ВС РФ страдала энергосеть, из-за чего более 120 тысяч жителей региона лишились доступа к электричеству.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.