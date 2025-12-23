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Опубликовано 23 декабря 2025, 08:30

600 дронов и десятки ракет: На Украине уточнили детали комбинированного удара России

На Украине заявили о ночной атаке более 600 российских дронов и десятков ракет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

За прошедшую ночь Российская армия послала более 600 беспилотников атаковать цели на Украине. Также ВС РФ выпустили несколько десятков ракет, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Наибольший ущерб был нанесён энергетическим объектам в западных регионах страны. В результате по всей Украине были введены графики аварийных отключений электроэнергии для стабилизации ситуации в энергосистеме.

Очередная массированная атака значительно осложнила работу энергетической инфраструктуры и привела к перебоям в электроснабжении.

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Ранее Life.ru рассказывал, что российская армия атаковала порт «Южный» в Одессе. На месте прилёта разгорелся огромный пожар. Параллельно с этим под ударами ВС РФ страдала энергосеть, из-за чего более 120 тысяч жителей региона лишились доступа к электричеству.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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