На Украине остаётся 12 курян, Киев до сих пор не обозначил дату их возвращения

Киев до сих пор не обозначил дату возвращения 12 жителей Курской области, удерживаемых на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Однако омбудсмен подчеркнула, что Москва добьётся их освобождения.

«Пока дата их возвращения не обозначена украинской стороной», — сказала омбудсмен журналистам.

Напомним, ранее Москалькова заявила, что 12 курян остаются в Сумской области, незаконно и необоснованно удерживаются в качестве заложников. Россия продолжает диалог с украинской стороной, чтобы скорее вернуть их на родину.