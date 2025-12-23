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Регион
Опубликовано 23 декабря 2025, 11:16

На Украине остаётся 12 курян, Киев до сих пор не обозначил дату их возвращения

Москалькова заявила, что Киев до сих пор не обозначил дату возвращения удерживаемых курян

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zhuravlev Andrey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zhuravlev Andrey

Киев до сих пор не обозначил дату возвращения 12 жителей Курской области, удерживаемых на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Однако омбудсмен подчеркнула, что Москва добьётся их освобождения.

«Пока дата их возвращения не обозначена украинской стороной», — сказала омбудсмен журналистам.

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Напомним, ранее Москалькова заявила, что 12 курян остаются в Сумской области, незаконно и необоснованно удерживаются в качестве заложников. Россия продолжает диалог с украинской стороной, чтобы скорее вернуть их на родину.

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Александра Вишнякова
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