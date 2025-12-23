Минэнерго Украины ввело аварийные отключения после ошеломительной ночной атаки ВС РФ

Министерство энергетики Украины вводит аварийные отключения электричества в ряде областей страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии», — сказано в сообщении.

По данным агентства РБК-Украина, аварийные отключения действуют в столице, а также в Киевской, Черниговской и Черкасской областях.

Ранее украинский премьер-министр заявила, что за прошедшую ночь российская армия запустила по целям на Украине более 600 дронов и несколько ракет разного типа. Огромный урон понесли энергетические объекты в западных областях страны.