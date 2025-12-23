Госдума увеличила штрафы за навязывание услуг потребителям в 10 раз

Государственная Дума одобрила закон, который ужесточает ответственность за навязывание потребителям ненужных услуг. Размер штрафов для бизнеса увеличивается многократно, достигая 500 тысяч рублей.

Депутаты приняли в окончательном чтении поправки в КоАП, согласно которым штрафы для должностных лиц и ИП вырастут с текущих 2-4 тысяч до 50-150 тысяч рублей.

Для юридических лиц наказание станет ещё суровее — от 200 до 500 тысяч рублей вместо прежних 20-40 тысяч. Законопроект был внесён на рассмотрение ещё в мае и направлен на усиление защиты прав потребителей.

Ранее Life.ru писал, что штрафы за навязывание потребителям дополнительных платных услуг будут увеличены. По его словам депутата, мера призвана одновременно обеспечить защиту граждан от нежелательных приобретений и предотвратить недобросовестные действия со стороны продавцов, лиц, предоставляющих услуги, и других участников рынка.