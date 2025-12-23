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Опубликовано 23 декабря 2025, 12:38

Госдума увеличила штрафы за навязывание услуг потребителям в 10 раз

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Государственная Дума одобрила закон, который ужесточает ответственность за навязывание потребителям ненужных услуг. Размер штрафов для бизнеса увеличивается многократно, достигая 500 тысяч рублей.

Депутаты приняли в окончательном чтении поправки в КоАП, согласно которым штрафы для должностных лиц и ИП вырастут с текущих 2-4 тысяч до 50-150 тысяч рублей.

Для юридических лиц наказание станет ещё суровее — от 200 до 500 тысяч рублей вместо прежних 20-40 тысяч. Законопроект был внесён на рассмотрение ещё в мае и направлен на усиление защиты прав потребителей.

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Ранее Life.ru писал, что штрафы за навязывание потребителям дополнительных платных услуг будут увеличены. По его словам депутата, мера призвана одновременно обеспечить защиту граждан от нежелательных приобретений и предотвратить недобросовестные действия со стороны продавцов, лиц, предоставляющих услуги, и других участников рынка.

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Анастасия Никонорова
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